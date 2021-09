Interporto di Padova: un nuovo binario per super treni merci. Investimento da 4,5 mln

(FERPRESS) – Padova, 2 SET – Un binario da 750 metri per i super treni merci: è la novità nell’Interporto di Padova. L’infrastruttura permette di accogliere convogli che, grazie alle considerevoli dimensioni, riducono i costi del trasporto su ferro e migliorano la competitività rispetto alla gomma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it