Interporto Centro Italia Orte spa: approvato bilancio 2020 e nominato CdA, Cardo confermato presidente e AD

(FERPRESS) – Orte, 16 GIU – Si è tenuta ad Orte, l’assemblea ordinaria dei soci azionisti della Interporto Centro Italia Orte SpA.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2023.

Altissima la partecipazione con azioni depositate oltre il 90 per cento del capitale sociale; la struttura proprietaria della società Interporto Centro Italia S.p.A. è suddivisa tra 10 soci, tra cui la Società Imprenditori Ortani s.r.l. con il 53,87%, la Soc. Finapi S.r.l. con il 28,69% e altri soci.

