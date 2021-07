Interporto Campano S.p.A.: assemblea annuale dei soci approva il Bilancio 2020

(FERPRESS) – Nola, 16 LUG – L’Assemblea dei soci di Interporto Campano S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con un utile di poco superiore a 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto di oltre 62 milioni. Inoltre, a seguito dei rimborsi effettuati secondo le previsioni dell’Accordo di Ristrutturazione, il debito finanziario della società è sceso di altri nove milioni di euro.

