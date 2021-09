Interporto Bologna SpA prende in carico la gestione del magazzino di Temporanea Custodia A3

(FERPRESS) – Bologna, 24 SET – Dal 1 ottobre 2021 la Società INTERPORTO BOLOGNA SPA acquisirà la gestione del magazzino di temporanea custodia presso la Sezione Operativa Territoriale Interporto, fino ad ora gestito dall’Ufficio delle Dogane di Bologna.

L’avvio di questa importante iniziativa, che la Società INTERPORTO BOLOGNA SPA ha deciso di assumere per potenziare i servizi offerti alle aziende del territorio, anche a seguito delle variazioni intervenute nei traffici con la Brexit, coincide con il 50° anniversario della Società.

