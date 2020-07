Interporto Bologna: accordo con CGIL, CISL e UIL per uno spazio condiviso per le attività sindacali

(FERPRESS) – Bologna, 10 LUG – Le Organizzazioni sindacali Confederali di CGIL, CISL e UIL hanno concordato con Interporto Bologna SpA la concessione di uno spazio all’interno del polo logistico, in virtù degli impegni istituzionali che vedono protagoniste tutte le parti e con lo scopo di favorire lo svolgimento dell’attività sindacale, oggi più che mai presidio di legalità e democrazia negli ambiti di lavoro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it