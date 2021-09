International Mobility Congress: Rosa Alarcón (TMB Barcellona), condividere esperienze per sfruttare terza rivoluzione mobilità

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – TMB è tra gli organizzatori dell’International Mobility Congress (IMC), il nuovo punto di riferimento per il dibattito sulla mobilità pubblica che si terrà il 21 e 22 settembre a Sitges con la partecipazione di 800 professionisti del settore. Rosa Alarcón, Presidente di TMB e Assessore alla Mobilità del Comune di Barcellona, ​​ha sottolineato in un video promozionale per il BMI il valore di questo tipo di evento internazionale: “Siamo nella terza rivoluzione della mobilità, che dobbiamo portare a una mobilità più sostenibile , per questo abbiamo bisogno di condividere esperienze”.

