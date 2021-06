International Chamber of Shipping: dare priorità alle vaccinazioni dei marittimi

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – L’International Chamber of Shipping (ICS), insieme ai suoi membri e partner, ha chiesto ai governi di dare la priorità alle vaccinazioni dei marittimi, mentre domani le navi di tutto il mondo suoneranno le loro sirene nel “Day of the Seafarer” per evidenziare la crisi del cambio equipaggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 24/6/2021 h 12:24 - Riproduzione riservata