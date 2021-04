“Insieme per un viaggio più sicuro”, al via campagna di comunicazione Tper, Seta, Start e Tep

(FERPRESS) – Bologna, 30 APR – Le quattro aziende del trasporto pubblico dell’Emilia- Romagna (SETA – TPER – START ROMAGNA – TEP) che da sempre si coordinano nella gestione di questa fase pandemica, hanno deciso di promuovere una campagna di comunicazione congiunta per sensibilizzare tutto il mondo del trasporto, utenti ed operatori, sulle “buone regole” da seguire: “Insieme per un viaggio più sicuro”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it