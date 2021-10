Innovazione e sostenibilità lungo i fiordi norvegesi. Lavori in corso per costruire le autostrade del futuro

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Attraversare i fiordi della Norvegia in autostrada, con le loro ripide montagne e profonde insenature, è una prova per l’abilità ingegneristica umana. Il Paese sta sfidando il dominio della natura creando una nuova autostrada che soddisfi le esigenze di trasporto pur essendo moderna e sostenibile.

I lavori per la costruzione della E39 – l’autostrada che tutti chiamano “la superstrada del fiordo” – hanno fatto un passo avanti a giugno, quando l’amministrazione norvegese delle strade pubbliche (NPRA) ha indetto tra le 20 e le 25 gare d’appalto per assegnare una nuova parte di questo ambizioso progetto .

