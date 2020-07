Innovazione anti-virus: dai finestrini dei bus aria e superfici purificate in tempo reale

(FERPRESS) Roma, 2 LUG – Nasce dalla collaborazione tra Mobilità di Marca Spa, azienda del trasporto pubblico locale di Treviso e l’azienda Wippy Idea di Polcenigo (PN), la sperimentazione che punta a rivoluzionare i livelli di sicurezza ambientale all’interno dei mezzi del servizio pubblico di linea.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it