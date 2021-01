Innovativo collegamento ferroviario intermodale tra Interporto di Parma e Giovinazzo con sosta a Lugo

(FERPRESS) – Parma, 12 GEN – Una nuova collaborazione tra Lugo Terminal Spa e CePIM Spa permetterà di inaugurare, con start up l’11 Gennaio 2021, un innovativo collegamento ferroviario intermodale tra l’Interporto di Parma e Giovinazzo (Bari), con sosta commerciale a Lugo (Ravenna).

