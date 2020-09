InnoTrans: al via l’anteprima virtuale delle principali attrazioni protagoniste dell’edizione 2021

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Quest’anno InnoTrans prende il via in forma virtuale e presenterà in anteprima alcune delle principali attrazioni del prossimo InnoTrans che si terrà a Berlino il 27-30 settembre. Il fatto che InnoTrans abbia dovuto essere riprogrammato per il prossimo anno non ha infatti impedito agli organizzatori di anticipare il futuro della mobilità e di offrire una panoramica del vasto mondo della tecnologia ferroviaria e dei trasporti già da questo settembre. Perché non conoscere meglio gli espositori e scoprire di più sulle soluzioni di prodotti innovativi del settore attraverso affascinanti presentazioni video?

Nell’edizione virtuale di InnoTrans, oltre ai webinar degli espositori, una serie di associazioni che collaborano con InnoTrans stanno ospitando edizioni virtuali di format che altrimenti si sarebbero tenuti di persona a InnoTrans a settembre.

L’anteprima di InnoTrans non può e non intende sostituire la visita e l’esperienza di InnoTrans, ma consente di dare anticipazioni in attesa dell’evento previsto dal 27 al 30 aprile 2021.

Consulta Innotrans Preview

Pubblicato da GR il: 21/9/2020 h 13:27 - Riproduzione riservata