initplan e initperdis si uniscono per formare INIT Mobility Software Solutions

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Il settore del trasporto pubblico è in una fase di sconvolgimento tecnologico ed economico. Questa situazione è aggravata dalla pandemia di coronavirus in corso, che richiede di trovare nuove soluzioni in risposta alle mutevoli esigenze dei clienti, con soluzioni IT più ampie e integrate. In qualità di fornitore leader a livello mondiale di sistemi integrati di pianificazione, dispacciamento, telematica e biglietteria per autobus e treni, l’innovazione iniziale nei sistemi di traffico SE (INIT) è all’avanguardia di questo sviluppo e ha ora risposto con una ristrutturazione della propria organizzazione. Le sue filiali in precedenza indipendenti initplan e initperdis, responsabili della pianificazione e dei sistemi di dispacciamento del personale, sono state ora unificate per formare INIT Mobility Software Solutions GmbH per soddisfare meglio le attuali esigenze delle aziende di trasporto.

24/3/2021