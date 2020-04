Init: il sistema MOBILEguide che dà informazioni sul numero di posti liberi nei vagoni ottiene il brevetto europeo

(FERPRESS) – Roma, 24 APR – Dopo essere stato brevettato negli Stati Uniti nel 2019, al sistema INIT “MOBILEguide” è stato ora concesso un brevetto europeo: MOBILEguide fornisce informazioni sul numero previsto di posti liberi su un vagone ai passeggeri che si trovano sulla banchina di metropolitane e treni suburbani. Ciò consente ai passeggeri di posizionarsi prima dell’arrivo del treno nelle aree di attesa delle carrozze in cui sono previsti posti liberi. Questo, non solo rende il viaggio più sicuro e più comodo, ma riduce anche i tempi di attesa dei treni nelle stazioni a causa di tempi di imbarco e di discesa più brevi. Di conseguenza, le aziende di trasporto possono ottenere risparmi di milioni utilizzando l’infrastruttura ferroviaria esistente nel miglior modo possibile.

MOBILEguide può essere utilizzato non solo per i treni, ma anche per gli autobus. Le informazioni sul tasso di occupazione dei singoli viaggi o sezioni di viaggio possono aiutare a eliminare il sovraffollamento, contribuendo in tal modo a un carico più sicuro e più uniforme per i passeggeri.

Evitare i mezzi di trasporto pubblico sovraffollati avrà un ruolo importante nei tentativi di affrontare l’attuale pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze.

I passeggeri del trasporto ferroviario di solito si raggruppano in determinate aree delle piattaforme e successivamente dei treni. Salgono spesso sulle sezioni più vicine all’accesso alla piattaforma o si posizionano strategicamente rispetto alla fermata di uscita. Per questo motivo, alcune sezioni del treno diventano sovraffollate, mentre in altre sezioni c’è ancora molto spazio con i posti disponibili. Questo è un fenomeno ben noto e spiacevole in tutti i sistemi ferroviari sotterranei e suburbani.

È spiacevole perché influisce sulla qualità del servizio, crea situazioni che mettono in pericolo la sicurezza, prolungano il tempo trascorso alle fermate, possono ostacolare il traffico successivo e causare notevoli ritardi nel corso di una giornata operativa.

La soluzione brevettata INIT risolve il sovraffollamento e le operazioni lente: INIT sta aprendo una nuova strada con il suo collaudato sistema di conteggio dei passeggeri MOBILE-APC. Non appena un treno chiude le porte per la partenza, il computer di bordo rileva il carico attuale dell’auto con l’aiuto di sensori e trasmette i dati al sistema centrale di fondo.

I sistemi convenzionali trasmettono semplicemente i dati di questo carico attuale della carrozza alla stazione successiva. Qui i dati forniscono informazioni tramite segnali luminosi che indicano quali sezioni del treno hanno lo spazio disponibile più grande. Ma MOBILEguide fa un ulteriore passo avanti: nel sistema in background, l’attuale carico della vettura è correlato al tipico comportamento di imbarco e di discesa dei passeggeri alla fermata successiva. Dati operativi storici e un algoritmo di autoapprendimento sono usati per una prognosi affidabile.

In questo processo unico, ora brevettato in base all’EPC (European Patent Convention), il carico previsto per l’auto viene determinato dopo che i passeggeri hanno sceso il veicolo. Fattori come la particolare linea e fermata e anche l’ora e il tipo di giorno sono presi in considerazione nel calcolo.

In questo modo, i passeggeri possono ora vedere in quali sezioni delle carrozze c’è lo spazio più disponibile. Questo è un vantaggio che ripaga in modo decisivo, in particolare nei nodi principali della rete di trasporto.

Ma MOBILEguide può anche beneficiare dei servizi di autobus: le informazioni sui tassi di occupazione dei singoli viaggi o sezioni di viaggio possono essere fornite sui display delle informazioni sui passeggeri alle fermate degli autobus e, naturalmente, tramite app o su Internet. I passeggeri possono adattare il loro comportamento o il viaggio di conseguenza e, se necessario, passare a un autobus successivo o un’altra rotta.

Pubblicato da GR il: 24/4/2020 h 11:22 - Riproduzione riservata