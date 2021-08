INIT riceve la certificazione ISO/IEC 27001:2017 per la sicurezza informatica dei servizi forniti

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – A causa del numero crescente di attacchi informatici e altre minacce online, la sicurezza di dati e informazioni sta diventando sempre più essenziale. INIT è stato recentemente certificato da un organismo di certificazione indipendente (DEKRA) secondo lo standard riconosciuto a livello mondiale ISO/IEC 27001:2017. In qualità di fornitore certificato, INIT può dimostrare di aderire a una rigorosa sicurezza informatica nello sviluppo, nella produzione, nell’implementazione (processo di gestione del progetto), nella manutenzione e nelle operazioni dei suoi sistemi e servizi forniti. Lo standard comprende i requisiti che devono essere soddisfatti da un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS). Ciò include il suo miglioramento continuo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it