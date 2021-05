INIT: grande successo del seminario online sulla mobilità elettrica nel TPL

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – Come possono essere introdotti con successo gli autobus elettrici? Come possono essere gestiti in modo efficiente nelle mie operazioni quotidiane? Cosa deve essere monitorato e controllato? I partecipanti al seminario online del gruppo INIT “Elettromobilità nel trasporto pubblico” hanno ricevuto preziose risposte a queste domande.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 5/5/2021 h 10:30 - Riproduzione riservata