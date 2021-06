INIT fornisce un sistema di informazione passeggeri multicanale per Wuppertal in Germania

(FERPRESS) – Roma, 15 GIU – Con pochi clic da un sistema centrale, il fornitore di trasporti pubblici di Wuppertal WSW mobil GmbH può ora informare i passeggeri sul servizio attuale in tempo reale e contemporaneamente su più canali, sia nei veicoli, alle fermate o online.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it