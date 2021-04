Init fornirà e installerà innovativo sistema di gestione delle tariffe basato su account per Metropolitan Transit Authority di Huston

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – INIT è stata incaricata dalla Metropolitan Transit Authority of Harris County di Houston, Texas, di fornire e installare un innovativo sistema di gestione delle tariffe basato su account per uno dei maggiori fornitori di servizi di trasporto pubblico negli Stati Uniti. Il contratto iniziale ha un valore di circa 30 milioni di dollari. L’ordine è stato originariamente annunciato nel febbraio dello scorso anno, ma è stato appena firmato a causa della pandemia.

