Ingenico partecipa all’evento dei 20 anni di Club Italia e presenta le nuove soluzioni per diffondere gli Open Payments nei trasporti

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING), leader mondiale nelle soluzioni di pagamento elettronico, sarà uno dei protagonisti dell’evento “20 anni di Club Italia – La Storia di Tutti Noi” in programma i prossimi 16-17 Settembre presso l’Hotel Savoia di Bologna. Due giorni dedicati all’evoluzione della bigliettazione elettronica dal 2000 a oggi e alla presentazione dei progetti innovativi del futuro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it