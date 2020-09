Ingegneria della Sostenibilità: FS Italiane a RemTech Expo nel panel su mobilità a misura di persone e territori

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Una mobilità a misura di persone e territori. È questo il focus del panel La sostenibilità della mobilità integrata a cura di FS Italiane all’interno di RemTech Expo, l’evento internazionale che, fino al 25 settembre, approfondisce tematiche relative a clima, sostenibilità e infrastrutture, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

