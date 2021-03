Infrastrutture: Pizzimenti, trattamento omogeneo per personale di FVG Strade

(FERPRESS) – “La Regione FVG ha avviato il processo che dovrà portare alla definizione di una modalità di trattamento omogeneo del contratto di lavoro dei dipendenti di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con la delibera n.192 dello scorso 12 febbraio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it