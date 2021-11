Infrastrutture e piattaforme logistiche per lo sviluppo del Sud. RFI al convegno di Confindustria Avellino

(FERPRESS) – Avellino, 23 NOV – All’incontro su Infrastrutture, Zes e logistica: opportunità per lo sviluppo nelle aree interne, FS Italiane illustra il nuovo volto delle stazioni ferroviarie. Ne ha parlato lunedì 22 novembre Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, nel corso di un convegno organizzato da Confindustria Avellino a cui ha preso parte, tra gli altri, anche il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna.

