Infrastrutture: Anceferr, la crisi aggrava la mancanza di strategia di sviluppo e rilancio

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – “Una lista di opere e una lista di nomi. Per adesso – sei mesi dopo l’annuncio dell’elenco dei lavori da commissariare per lo sviluppo infrastrutturale del Paese; dopo un decreto Semplificazioni che non semplifica; dopo una sorta di richiamo agli Ad del tempo di Anas e Rfi da parte della ministra delle Infrastrutture e Trasporti ai quali viene ricordato l’articolo 2 del decreto Semplificazioni, quello che permette alle stazioni appaltanti di eseguire lavori, compresa la progettazione e l’esecuzione dei relativi contratti, in deroga a ogni disposizione di legge – siamo a questo che, come associati Anceferr, consideriamo un’ennesima occasione perduta”.

Lo scrive l’Associazione nazionale dei Costruttori Ferroviari sul proprio sito.

“In una situazione drammatica per il perdurare di un’imprevedibile pandemia, mentre assistiamo a una crisi di governo che potrà anche peggiorare la difficile messa a punto di una strategia di rilancio e di sviluppo per un Paese alle corde, leggiamo dei progetti per le opere ferroviarie inseriti tra quelli prioritari e per i quali si nominano i commissari. Ed è chiaro che, neanche questa volta, la manutenzione di cui noi di Anceferr ci occupiamo, è entrata nei piani di questo esecutivo che l’ha già dimenticata nel Recovery Plan e nella Legge di Bilancio.

Qualcuno dirà che non si può commissariare la messa in sicurezza del territorio, né chiedere a un supermanager di intervenire per far riparare un’infrastruttura che ha fatto il suo tempo, e noi siamo anche disposti ad aprire un varco. Ma qual è il momento giusto o il provvedimento giusto per garantire la fruibilità dell’esistente – perché è su quello che costruiamo il nostro quotidiano – per salvaguardare l’ambiente senza continuare a programmare un consumo di suolo, per dare sempre maggiore sicurezza ai cittadini?

La politica – conclude – troppo impegnata sull’algoritmo della crisi, non risponderà alle nostre domande. Ma prima o poi sarà il Paese a chiederne conto. A chi c’è, c’era e ci sarà”.

Pubblicato da COM il: 26/1/2021 h 12:04 - Riproduzione riservata