Infra.To: ad agosto Siemens effettuerà un aggiornamento del software del sistema della linea 1

(FERPRESS) – Torino, 29 LUG – Nell’ambito della risoluzione delle problematiche verificatesi dopo l’apertura della tratta della Metropolitana “Lingotto-Bengasi”, si comunica che Siemens effettuerà un aggiornamento del software del sistema della linea 1 nel mese di Agosto.

