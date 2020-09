Indra: ha sviluppato per Renfe il primo progetto ferroviario di pagamento diretto e accesso al trasporto con carta di credito in Spagna

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Indra, una delle principali società mondiali di tecnologia e consulenza, ha sviluppato per Renfe il primo progetto ferroviario di pagamento diretto e accesso al trasporto con carta di credito in Spagna, che permetterà al pubblico di passare attraverso i tornelli di entrata e di uscita delle stazioni di la rete ferroviaria suburbana di Malaga semplicemente tenendo la carta contactless della banca sopra il sensore.

