Indra sale nella classifica Carbon Disclosure Project ed è una delle aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Recentemente riconosciuta come l’azienda più sostenibile al mondo nel settore tecnologico dal Dow Jones Sustainability Index, Indra, una delle principali società globali di tecnologia e consulenza, ha appena ricevuto un nuovo riconoscimento della sua strategia ambientale e del suo percorso verso la decarbonizzazione, con il Carbon Disclosure Project (CDP) che la inserisce tra le aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it