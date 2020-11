INDRA riceve il Premio nazionale Innovazione 2020 dal Ministero spagnolo della Scienza e dell’Innovazione

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Indra, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore della tecnologia e della consulenza, ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione, assegnato dal Ministero spagnolo della Scienza e dell’Innovazione, nella categoria delle Grandi Aziende. La società è stata premiata per “la sua importanza in vari settori dal punto di vista della digitalizzazione, la sua posizione in prima linea nella Ricerca e Sviluppo (R&S) e per essere stato il motore dell’innovazione in altre aziende, con particolare attenzione alle PMI nei settori in cui è leader”.

Pubblicato da COM il: 9/11/2020 h 11:42 - Riproduzione riservata