Indra: inclusa per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Indra, una delle principali società di tecnologia e consulenza al mondo, è stata inclusa per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), che riconosce le aziende leader a livello mondiale in termini di trasparenza nelle questioni legate al genere e alla promozione di uguaglianza e diversità.

Indra è una delle 18 società spagnole e delle 38 aziende del settore tecnologico in tutto il mondo che fanno parte di questo indice di diversità globale di riferimento, che consente agli investitori di valutare le prestazioni delle società e confrontare i concorrenti nei loro settori.

L’indice GEI 2021 comprende 380 aziende di 11 settori in 44 paesi in base alla valutazione di cinque pilastri dell’uguaglianza di genere: leadership femminile e talent pipeline, parità di retribuzione e parità di retribuzione di genere, cultura inclusiva, politiche di molestie sessuali e sostegno istituzionale per le donne. Per essere inclusa nell’Indice, Indra doveva ottenere un punteggio pari o superiore alla soglia globale stabilita da Bloomberg nelle cinque aree che prende in considerazione. L’Indice valuta anche gli sforzi delle aziende per promuovere l’uguaglianza e la diversità.

Il rating di Indra è particolarmente positivo in termini di divulgazione delle sue politiche, buone pratiche e dati sulla diversità, raggiungendo l’89,39% del totale. Per quanto riguarda la qualità dei suoi dati, Indra ha ottenuto un punteggio dell’86,67% in parità di retribuzione e parità retributiva di genere, che comprendeva aspetti come la performance aziendale di un audit globale sulla parità salariale, la sua retribuzione basata sul genere e la pubblicazione di metriche quantitative su il divario retributivo di genere.

Fare parte del GEI per il secondo anno consecutivo costituisce un riconoscimento dell’impegno di Indra per il progresso delle donne e della diversità, sia nell’ambiente di lavoro che nei paesi in cui opera e nella società in generale.

Indra dispone di un Piano di Parità, procedure delle Risorse Umane per garantire la meritocrazia, un Codice Etico e di Conformità Legale che include i principi di professionalità e rispetto, e ogni anno potenzia il proprio Programma di diversità con nuove iniziative.

Negli ultimi tre anni l’azienda è riuscita a mantenere il divario salariale intorno al 3%, rapporto che riflette la differenza di retribuzione tra donne e uomini in posizioni con responsabilità simili. Questa cifra è molto inferiore alla media delle aziende del settore.

Secondo i dati forniti da ILOSTAT, il sito web statistico dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, quando le donne trovano un lavoro digitale affrontano un divario retributivo di genere medio del 21%, molto superiore al divario medio del 16% che prevale nell’economia nel suo complesso. In Spagna, il divario retributivo nel settore ICT è dell’8,9%, secondo uno studio dell’Istituto delle donne e quello intitolato Women in the Digital Economy in Spain, condotto da DigitalEs, mentre si attesta al 14,2% negli altri settori.

Indra ha anche aumentato le percentuali di donne in tutte le categorie e su scala globale. Ha il 35% di donne nella sua forza lavoro e il 20% a livello di gestione e leadership. La presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione è del 38,5% (57,14%, se si considerano solo gli amministratori indipendenti). Indra è anche una delle quattro società dell’Ibex-35 che impiega una donna come direttore esecutivo: Cristina Ruiz, direttore esecutivo generale di Information Technology.

Questi dati sono ancora più positivi se si tiene conto che, storicamente parlando, la tecnologia è un settore a forte predominanza maschile con carenza di studenti e professionisti con profili scientifici e tecnici, deficit particolarmente marcato tra le donne.

Per alcuni anni, al fine di promuovere il progresso delle donne all’interno dell’azienda e della società, Indra ha costantemente rafforzato il suo programma sulla diversità di genere con nuove iniziative per promuovere una cultura in cui avere sensibilità e capacità diverse è percepito come un vantaggio, abbattendo pregiudizi e stereotipi, implementare procedure per garantire la meritocrazia e supportare le donne nell’abbattimento delle barriere sociali che possono esistere, comprese quelle che si impongono.

Le azioni che sono state lanciate includono la co-creazione di gruppi di dipendenti per definire la strategia di uguaglianza dell’azienda, sessioni di coaching di gruppo con le donne del team di gestione, il ciclo Women who inspire per presentare i dipendenti Indra che hanno dato l’esempio e un hack day progettato per studentesse universitarie.

27/1/2021