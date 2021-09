Indra e Oro Navigacija insieme per implementazione del Cielo Digitale Europeo in Lituania

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Indra, una delle principali società globali di tecnologia e consulenza, e Oro Navigacija, in stretta collaborazione come partner di iTEC, hanno reso la Lituania uno dei primi paesi al mondo con la capacità di gestire le operazioni aeree e calcolare l’orario di arrivo di ogni aeromobile con grande precisione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it