Indra è azienda più sostenibile al mondo nel settore tecnologico secondo il Dow Jones Sustainability Index

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – Indra è diventata leader mondiale nella sostenibilità nel settore della tecnologia Software e Servizi dopo aver ottenuto il miglior punteggio complessivo nel Dow Jones Sustainability World Index. Indra è l’unica azienda del settore che è riuscita a rimanere in questo indice di sostenibilità globale di riferimento per 16 anni consecutivi, quello a cui aspirano sempre più aziende in tutto il mondo e rinnovato ogni anno con l’aggiunta di nuovi e più esigenti requisiti .

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 15/11/2021 h 15:15 - Riproduzione riservata