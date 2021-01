Indra abbraccia gli UN’S Climate Change Goals e si impegna a diventare carbon neutral entro il 2050

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – Indra si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) in conformità con obiettivi misurabili e basati sulla scienza al fine di contribuire a limitare il riscaldamento globale a un massimo di 1,5 ° C e si è posta l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni nette a zero entro il 2050. Questo impegno è in linea con l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi, nonché con la Science Based Target Initiative (SBTi), a cui Indra ha aderito.

