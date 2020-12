Indra a Rail Live (1-2 dicembre) in uno stand virtuale mostrerà proprie competanze su rail IoT

(FERPRESS) – Roma, 1 DIC – Indra, una delle principali società mondiali di tecnologia e consulenza, ritiene che la digitalizzazione del settore ferroviario e, più precisamente, il progresso del Rail IoT siano fondamentali per trasformare il settore e migliorarne la competitività, rafforzando così il ruolo centrale del treno nel trasporto ecosistema nel raggiungimento di una mobilità più sicura, più sostenibile ed efficiente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it