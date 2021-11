Individuati i primi 700 siti per Atlante, la più grande rete di ricarica rapida in Italia, Francia, Spagna e Portogallo

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – Il progetto Atlante sta prendendo forma con la realizzazione della più grande rete di ricarica rapida del Sud Europa, la prima ad essere 100% veicolare-grid-integrated (VGI), utilizzando energie rinnovabili e sistemi di accumulo.

In linea con quanto annunciato in occasione dell’EV Day dell’8 luglio, è in corso il piano di sviluppo di Atlante. A metà ottobre è stata inaugurata la prima stazione di ricarica rapida in Piemonte (Italia), e sono stati individuati i primi 700 siti di progetto, il 10% dei quali (principalmente in Italia) sono già in fase di sviluppo e entreranno in funzione entro i prossimi sei mesi .

La potenza erogata alle stazioni di ricarica Atlante varierà da un minimo di 100 kW a un massimo di 175 kW, garantendo tempi di ricarica brevi e vantaggi per i clienti Stellantis.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 18/11/2021 h 10:10 - Riproduzione riservata