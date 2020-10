India: via libera alle locomotive elettriche WAG 12B di Alstom. Potranno viaggiare a 120 km/h

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – Le locomotive elettriche da 12000 HP costruite da Alstom sono state ufficialmente approvate dal Ministero delle Ferrovie indiano e da RDSO, in questo modo i treni merci potranno circolare a una velocità massima di 120 km / h. All’inizio di quest’anno le ferrovie indiane hanno iniziato a introdurre le locomotive elettriche WAG 12B, si tratta delle locomotive più potenti che percorrono attualmente i binari indiani. Complessivamente, queste locomotive elettriche hanno già percorso oltre 1 milione di chilometri, fornendo così un significativo impulso al panorama della logistica delle merci del Paese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it