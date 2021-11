India: Alstom inaugura un nuovo stabilimento di produzione di componenti a Coimbatore

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – Alstom, leader mondiale nelle soluzioni di mobilità sostenibile e verde, ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di produzione di componenti a Coimbatore, alla presenza di Emmanuel Lenain, ambasciatore di Francia in India e Alain Spohr, amministratore delegato, Alstom India e Asia meridionale. Questo è il più grande impianto di produzione di componenti in Asia ed è dedicato al miglioramento dell’efficienza industriale nella produzione di componenti per vari prestigiosi progetti nazionali e internazionali.

