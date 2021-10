Indeed: autotrasportatori, in Italia +105% di offerte di lavoro. Regno Unito aumenta stipendi e visti

(FERPRESS) – Roma, 27 OTT – Le offerte di lavoro per autotrasportatori in Italia sono aumentate del 105% rispetto ai livelli pre-pandemia. È quanto emerge dall’analisi condotta da Indeed – sito numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro – sugli annunci postati sul portale[1] a fine settembre. Una tendenza in linea con quanto sta accadendo anche nel resto d’Europa, dove la domanda di autisti sta aumentando mentre le catene di approvvigionamento cercano di stare al passo con le richieste. Tra le cinque maggiori economie europee, le offerte di lavoro per autisti di camion erano del 45% al di sopra del loro livello pre-pandemia in Francia, del 67% in Germania, 95% in Spagna e 73% nel Regno Unito

Pubblicato da COM il: 27/10/2021 h 12:40 - Riproduzione riservata