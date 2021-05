Incontro tra assessori di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa su Piano urbano di area vasta e metropolitana

(FERPRESS) – Firenze, 10 MAG – Nuova tappa verso il Piano urbano della mobilità sostenibile di area vasta e metropolitana integrato fra i territori della Toscana nord occidentale. Dopo l’avvio ad inizio aprile con l’incontro fra i sindaci della città metropolitana di Firenze, di Livorno, Lucca e Pisa, questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti a Lucca si è svolta la riunione tra l’assessore alle Grandi infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti (in videoconferenza), l’assessora all’ambiente e mobilità del Comune di Livorno Giovanna Cepparello, l’assessore all’urbanistica e mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli e l’assessore alla mobilità e trasporto pubblico locale del Comune di Lucca Gabriele Bove.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it