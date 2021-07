Incontro Ministro Orlando: sindacati, bene istituzione task force e dialogo ma servono norme più cogenti per settore

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – “Consideriamo importante l’istituzione della task force perché il settore, nonostante ci sia un contratto che prescriva norme contro il dumping sociale e contrattuale, è troppo permeato da situazioni di sfruttamento e dumping che alla fine impoveriscono la qualità dei servizi e del settore.

Gli elementi trasformativi in corso devono accelerare i processi di modernizzazione e tener conto di una maggiore qualificazione del tessuto produttivo e della sicurezza sui luoghi di lavoro. È opportuno sviluppare una politica industriale per la qualificazione e un maggior dimensionamento delle imprese. Le imprese troppo piccole non hanno capacità di penetrazione nei mercati internazionali, non hanno capacità organizzativa e lucrano sul costo del lavoro. Inoltre per evitare la proliferazione degli appalti si appalta solo per risparmiare il costo del servizio e del lavoro e non per logiche organizzative”, così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale, Marco Odone.

