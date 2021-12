Incontro al Viminale tra il Ministro Lamorgese e Assaeroporti su controllo delle frontiere

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato al Viminale il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo per un primo costruttivo confronto sulle attività di controllo delle frontiere negli aeroporti italiani. Al colloquio erano presenti anche i Vicepresidenti di Assaeroporti Armando Brunini e Roberto Naldi e il Direttore Generale dell’Associazione Valentina Menin.

