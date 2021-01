Incidenti lavoro: Sindacati, serve incontro con l’Ad di Rfi su sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – “Chiediamo un incontro, da programmare nell’ambito del Comitato Sicurezza di Rfi, con l’amministratore delegato, per avere un’informativa sui due eventi”. E’ quanto dichiarano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast e Orsa, a seguito dell’incidente mortale che ha coinvolto alla stazione ferroviaria di Jesi un operaio di una ditta che lavorava in appalto per conto di Rfi ed a seguito dello svio di un treno tra Terni e Spoleto a causa di una frana dovuta al maltempo.



Pubblicato da COM il: 8/1/2021 h 08:45