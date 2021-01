Incidente Viareggio: Cassazione prescrive condanne per omicidio colposo. Processo da ripetere

(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – Dichiarate prescritte le condanne per omicidio colposo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009 e costata la vita a 32 persone. La decisione arriva dalla Corte di Cassazione e segue quella dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro.

