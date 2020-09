Incendio porto Ancona: presidente Giampieri, in questo momento la salute pubblica è la priorità

(FERPRESS) – Ancona, 17 SET – La notte scorsa un grosso incendio ha interessato l’area ex Tubimar nel porto di Ancona. La notizia più importante è che nell’incidente non sono state coinvolte persone. Fin dai primi minuti dell’incendio, oltre alla necessità di spegnere le fiamme – riferisce una nota dell’Autorità portuale – la priorità è stata quella della tutela della salute e della pubblica sicurezza alla luce delle colonne di fumo denso che si alzavano dalle strutture coinvolte.

