Inaugurata Sikania, nuova nave nello Stretto di Messina. Si aggiunge alla flotta Bluferries

(FERPRESS) – Messina, 23 LUG – Nel porto di Messina è stata inaugurata oggi, venerdì 23 luglio, la nave Sikania in servizio da agosto per il traghettamento nello Stretto. La nuova imbarcazione andrà ad aggiungersi alla flotta Bluferries – società controllata da RFI (Gruppo FS) – composta dalle navi Trinacria, Enotria, Fata Morgana e Riace, che con corse cadenzate, mediamente ogni ora, collegano tutti i giorni 24 ore su 24 i porti di Villa San Giovanni e Messina (Tremestieri e Porto Storico).

