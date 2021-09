Inaugurata oggi IBE Driving Experience, il circuito di Misano accoglie l’intera Bus Travel

(FERPRESS) – Rimini, 29 SET -Rimini, 29 SET – Pratica e teoria, formazione e networking. Il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico ha aperto oggi i battenti per la seconda edizione di IBE Driving Experience, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con ANAV – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori e ASSTRA – Associazione Trasporti dedicato alla bus travel industry.

Da oggi e fino a domani giovedì 30 settembre, i protagonisti del trasporto passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato sono riuniti su uno degli scenari di punta del motorsport mondiale per un appuntamento ad alto contenuto esperienziale e formativo, tra appuntamenti convegnistici ed esclusive sessioni di guida su pista.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it