Inaugurata la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona. La Ciclabile Eurovelo 7 è di fatto percorribile da Bolzano a Bologna

(FERPRESS) – Bologna, 13 APR – È stata inaugurata oggi la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola (Tramuschio) a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna con un costo di 5 milioni di euro, grazie al finanziamento del Ministero dell’Ambiente, alla disponibilità di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che ha concesso l’uso del tracciato e all’impegno dei territori nelle loro componenti istituzionali e associative.

