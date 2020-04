Cina: i treni merci verso l’Europa aumentano del 122% con un tasso di puntualità che ha superato il 99%

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – Secondo la China Railway Guangzhou Group i treni merci diretti verso l’Europa sono cresciuti quest anno del 122% con un tasso di puntualità che ha superato il 99% grazie a misure quali la tempestiva divulgazione dei piani operativi.

“Sono due i motivi principali della crescita dei servizi ferroviari merci in Hunan”, ha spiegato Chen Hongsheng, vicedirettore generale di una società di Changsha: l’aumento della domanda di materiali urgenti per la prevenzione

dell’epidemia e di altre forniture sanitarie da parte dei Paesi stranieri e la crescita dell’offerta di prodotti delle aziende della provincia esportati in Europa, Asia centrale e altre regioni del mondo”.

