In Sicilia e Marche trasporto regionale protagonista. Il primo bilancio estivo di Trenitalia

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – “La ripartenza del turismo nel Belpaese corre sulle linee regionali servite da Trenitalia. Dopo gli ultimi dati di Toscana e Friuli Venezia Giulia, un primo bilancio positivo della stagione estiva tocca anche Sicilia e Marche, dove le iniziative dedicate al tempo libero, accompagnate dalle scelte improntate sulla mobilità sostenibile, fanno registrare numeri più che incoraggianti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it