In Sardegna arriva JuiceMotion, soluzione intelligente di Enel X e ALD Automotive per diffusione e-mobility

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – La Sardegna diventa protagonista del processo di accelerazione della mobilità elettrica grazie a Enel X e ALD Automotive: oggi JuiceMotion, la più completa offerta di noleggio a lungo termine di auto elettriche esistente oggi sul mercato che integra le tecnologie avanzate di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici con le offerte di noleggio di ALD Automotive in tutta Italia, diventa ancora più vantaggiosa rispetto al resto d’Italia con delle offerte speciali dedicate ai clienti sardi possibili grazie anche al Protocollo d’Intesa con la Regione Sardegna che sta implementando sempre più velocemente la rete di punti di ricarica nell’isola. Un’infrastruttura domestica di ricarica quindi all’interno del canone di noleggio e lo sviluppo della rete rendono sempre più conveniente noleggiare a lungo termine un’auto elettrica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it