In partenza il primo corso per il personale operativo delle agenzie marittime a cura della Capitaneria di porto di Genova

(FERPRESS) – Genova, 10 MAR – E’ in partenza il corso dedicato al personale operativo della agenzie marittime tenuto dalla Capitaneria di Porto di Genova. Il corso, fortemente voluto da Assagenti per i dipendenti della proprie aziende associate e dalla Capitaneria di Porto è stato inaugurato oggi dall’Ammiraglio Carlone e dal Dott. Duci, Presidente della Commissione Formazione della Associazione di categoria degli agenti e mediatori marittimi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it