In Abruzzo una ferrovia sempre più “green”, integrata con natura e territorio

(FERPRESS) – L’Aquila, 16 LUG – Un’infrastruttura più integrata con il territorio per salvaguardare la fauna selvatica e minimizzare il numero di incidenti connessi all’attraversamento dei binari. Il Protocollo d’Intesa siglato nei giorni scorsi da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Regione Abruzzo e l’Associazione Ambiente e/è Vita mira a promuovere azioni di salvaguardia del patrimonio naturalistico, in particolare delle specie tutelate quali l’Orso Bruno Marsicano. Saranno pianificate una serie di attività utili a inquadrare il contesto faunistico e infrastrutturale per poter attuare gli interventi di miglioramento al fine di garantire una migliore permeabilità dell’infrastruttura ferroviaria sul territorio e delineare le azioni mitigative più adatte a ridurre il tasso di incidentalità dovuto agli attraversamenti degli animali.

Pubblicato da COM il: 16/7/2021 h 15:06 - Riproduzione riservata